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Умер чемпион ОИ-1976 в дзюдо Новиков

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Скончался олимпийский чемпион по дзюдо, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Новиков, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

Новикову был 71 год.

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"Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Петровича", - говорится в сообщении.

Новиков - чемпион Европы по самбо в категории до 100 кг. В 1976 году он выиграл золотую медаль Олимпиады в Монреале в дзюдо (в категории свыше 93 кг).

Как дзюдоист он дважды становился призером чемпионатов мира и трёхкратным чемпионом Европы (в абсолютной категории и категории свыше 93 кг).

В 1996 году под руководством Новикова был создан новый вид спорта - "русский бой", известный в мире также под названиями "универсальный бой" и "unifight".

Он был президентом Международной любительской федерации "Unifight" и президентом Общероссийской спортивной федерации "Универсальный бой".

дзюдо

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