ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" проведет домашний матч 29-го тура Российской премьер-лиги против "Динамо" на нейтральном поле, поскольку начальник команды Станислав Сухина неоднократно заходил в судейскую комнату во время игры против "Спартака" 11 апреля.

"За необеспечение безопасности на стадионе "Локомотив", что поставило под угрозу безопасность официальных лиц матча, принято решение оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей и провести матч 29-го тура против "Динамо" на нейтральном стадионе в другом городе", - заявил журналистам в пятницу председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"На стадионе "Локомотив" есть судейская комната, около которой дежурит охранник, который не должен пускать туда посторонних. Было установлено, что Сухина входил три раза в комнату до начала матча. Были установлены временные отрезки – 2 и 1,5 минуты, а также 30 секунд. После матча он также заходил. Так же в судейскую заходил начальник "Спартака" Козловцев", - сказал он.

"Все это было сделано с позволения охранника, несмотря на запреты, установленные регламентом. Таким разом, была нарушена безопасность официальных лиц матча, так как охранник не контролировал ситуацию внутри судейской", - подчеркнул глава КДК РФС.

"Что касается начальников "Локомотива" и "Спартака", то за нарушение регламента чемпионата России каждый из них оштрафован на 150 тысяч рублей", - добавил он.

11 апреля в Черкизове состоялся матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0). После матча "Спартак" распространил видеозапись, на которой начальник "Локомотива" Сухина выходит из судейской комнаты, появление в которой запрещено регламентом.

Позднее появилась другая видеозапись, на которой видно, что в судейскую комнату заходил и начальник "Спартака" Василий Козловцев.