"Локомотив" победил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) обыграл соперников из "Ростова" в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 4:1. "Локомотив" забил два мяча в первые минуты игры - отличились Франсуа Камано (4-я минута) и Рифат Жемалетдинов (6). Кроме того, голы забили Гжегож Крыховях (64, пенальти) и Эдер (90). За "Ростов" забил Деннис Хаджикадунич (33).

На 53-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Ростова" Армин Гигович.

"Локомотив" выиграл седьмой матч чемпионата подряд. "Ростов", в свою очередь, проигрывает в РПЛ три матча подряд.

В параллельном матче тура московское "Динамо" в гостях обыграло волгоградский "Ротор" со счетом 3:0. Победу "Динамо" принесли голы Даниила Фомина (57, пенальти), Ивана Ордеца (76) и Клинтона Н'Джие (91).

"Ротор" проиграл пятый матч чемпионата подряд.

"Локомотив" занимает в таблице второе место, набрав 49 очков. "Динамо" идет на пятом месте, имея в активе 46 очков. "Ростов" с 37 очками занимает девятую позицию. "Ротор" - 14-й (18 очков).