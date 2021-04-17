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"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром", уступая со счетом 0:2

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с лидером чемпионата Российской премьер-лиги "Зенитом" (Санкт-Петербург) в матче 26-го тура турнира, упустив преимущество в два мяча.

Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 2:2.В составе "Краснодара" дубль оформил Алексей Ионов (7-я и 61-я минуты). Отыграться "Зениту" позволили голы Сердара Азмуна (76) и Андрея Мостового (86).

"Краснодар", таким образом, упустил возможность впервые выиграть под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко, который 6 апреля сменил Мурада Мусаева на посту наставника команды. В предыдущем туре краснодарцы проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 55 очков. За четыре тура до окончания турнира клуб опережает "Локомотив", идущий вторым, на 6 очков. "Краснодар" занимает 11-е место, имея в активе 35 очков.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с казанским "Рубином", матч пройдет 25 апреля. "Зенит" днем ранее встретится с волгоградским "Ротором".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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