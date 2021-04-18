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США все же разрешили российскому хоккеисту Мирошниченко приехать на юниорский ЧМ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеист юниорской сборной России Иван Мирошниченко получил въезд на территорию США, где пройдет чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в воскресенье.

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"ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире (NIE — national interest exception waiver)", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер сборной России по хоккею нападающий "Омских Ястребов" Мирошниченко не сыграет чемпионате мира среди юниоров в Техасе из-за проблем с пересечением границ. Сообщалось, что ФХР получила соответствующее письмо о невозможности пересечения хоккеистом границы.

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков 16 апреля осудил то решение США.

"Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что крупные соревнования такого статуса должны проводиться с полноценным участием команд. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всех участников соревнования. В данном случае это правило нарушено и в этой части можно выразить сожаление", - сказал Поздняков "Интерфаксу".

Ранее форвард пытался продолжить карьеру в Канаде, но страна отказала ему в визе.

Мирошниченко - чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в составе сборной России.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая.

хоккей

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