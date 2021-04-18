"Спартак" в день своего 99-летия крупно проиграл "Уфе" в РПЛ

Игроки "Уфы" Вячеслав Кротов и Владислав Камилов (слева направо), забивший один из голов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты столичного "Спартака" с крупным счетом уступили соперникам из "Уфы" в домашнем матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в воскресенье в Москве, - 3:0 в пользу "Уфы". Голы провели Владислав Камилов (45 и 87 минуты) и Филип Мрзляк (48).

Второй мяч Камилов забил при добивании с пенальти (отразил вратарь), который сам же и пытался реализовать. 11-метровый был назначен за игру рукой Ильи Кутепова.

На 80-й минуте защитник "Спартака" Самуэль Жиго за вторую желтую карточку был удален с поля.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд. В предыдущем туре спартаковцы уступили "Локомотиву" (0:2). В следующем туре 25 апреля "Спартак" будет принимать ЦСКА в московском дерби.

Матч против "Уфы" прошел в день 99-летия футбольного клуба "Спартак".

В активе "Спартака" сейчас 47 очков, в турнирной таблице РПЛ команда занимает третье место.

"Уфа" набрала 20 очков и поднялась на 14-е место, в зону стыковых матчей. В свою очередь, в зону вылета опустился "Ротор" (15 место, 18 очков).