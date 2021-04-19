РФС поддержал УЕФА в борьбе против создания Суперлиги

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Создание европейской футбольной Суперлиги поставит под удар перспективы национальных команд их игроков, считает глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества", - приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

"Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА", - выразил мнение глава союза.

"Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований", - подчеркнул Дюков.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", немецкая "Бавария". Войти в Суперлигу предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах.

Между тем, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором выразил намерение препятствовать созданию Суперлиги. В заявлении отмечается, что в случае создания Суперлиги УЕФА и федерации ведущих футбольных стран Европы не прекратят общих усилий, "чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность".

Как борются с Суперлигой

Как напоминает "Би-би-си", УЕФА ранее уж предупреждал, что клубы участвующие в Суперлиге не будут допущены до других соревнований "на домашнем, европейском или международном уровнях".

Отмечается, что задействованным в новом турнире игрокам могут запретить представлять национальные сборные на чемпионате мира.

Как будет идти турнир в Суперлиге

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и - на нейтральном поле - финал.