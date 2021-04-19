Российский арбитр Вилков пожизненно отстранен от футбола

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц пожизненно отстранил арбитра Михаила Вилкова от работы, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам самого Хачатурянца, решение связано "с утратой доверия".

"Матч "Локомотива" и "Ростова" стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили", - приводит издание слова Хачатурянца.

"Есть ли у нас ресурсы, чтобы восполнить потерю одного из ведущих арбитров? В скором времени пять наших арбитров должны получить лицензию ВАР, которая позволит им обслуживать игры РПЛ. Проблем тут не будет", - отметил председатель судейского комитета.

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" – "Ростов" прошел 17 апреля в Москве и завершился победой хозяев со счетом 4:1. По окончании игры эксперты поставили под сомнение целесообразность назначения пенальти в пользу "Локомотива" и удаления игрока в составе "Ростова".

Между тем, по ходу сезона Вилков уже выводился временно из списка арбитров РПЛ.