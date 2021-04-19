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Клуб третьего итальянского дивизиона уволил Карреру через два месяца после назначения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера "Бари", сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

"Клуб с уважением относится к нему как к мужчине и профессионалу и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля красно-белых. Клуб и его сотрудники желают нему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

СпортКлуб третьего итальянского дивизиона уволил Карреру через два месяца после назначенияЧитать подробнее

Каррера возглавил "Бари" 9 февраля нынешнего года. Контракт с ним был подписан сроком до лета 2021 года с автоматическим продлением в случае выхода в Серию В. В настоящее время "Бари" представляет Серию С, третий по значимости дивизион итальянского футбола. Команда также выступала и в элитной Серии А, а также в Серии В – в том числе и с участием Карреры, когда тот был игроком.

С 2016 по 2018 годы Каррера возглавлял московский "Спартак", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. До "Спартака" он работал в тренерском штабе "Ювентуса" (будучи действующим футболистом, был и игроком этой команды) и сборной Италии, после "Спартака" – в греческом АЕКе в качестве главного тренера.

В настоящее время "Бари" занимает четвертое место в своей группе Серии С, отставая от лидирующего клуба "Тернана" на 27 очков.

футбол Массимо Каррера

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