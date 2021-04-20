"Спартак" поддержал Хачатурянца, пожизненно отстранившего судью Вилкова

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жесткие меры, принятые главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем, будут способствовать наведению порядка в работе отечественных арбитров, считает московский футбольный клуб "Спартак".

"ФК "Спартак-Москва" заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца", - говорится в заявлении "Спартака", текст которого распространен пресс-службой клуба.

"Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе", - подчеркивается в тексте обращения.

"Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами", - отметили в "Спартаке".

Накануне Хачатурянц пожизненно отстранил от работы арбитра Российской премьер-лиги Михаила Вилков, часто критикуемого за сомнительные решения.