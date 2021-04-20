Клубы Суперлиги задумались о ее роспуске

СМИ сообщают, что сейчас проходит встреча с участием представителей 12 клубов

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Все 12 клубов, которые попали в число постоянных участников европейской футбольной Суперлиги, приступили к обсуждению ее роспуска, сообщает Talksport.

Согласно информации, встреча с участием представителей клубов проходит во вторник.

Как сообщалось, 12 известнейших европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах своих национальных сборных.