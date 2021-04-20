"Челси" собрался выйти из Суперлиги

Фанаты "Челси" у офиса клуба протестуют против участия в Суперлиге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" готовит документы для оформления выхода из европейской Суперлиги, о создании которой с участием топ-клубов континента было объявлено ранее, сообщает "Би-би-си".

"Челси" присутствовал в списке 12 клубов, которые вошли в состав нового турнира.

Само образование Суперлиги вызвало шквал критики со стороны руководства как УЕФА и ФИФА, так и национальных лиг – в том числе тех, чьи клубы собрались участвовать в новом турнире.

Кроме того, у "Стэмфорд Бридж", домашней арене "Челси", собралось около 1000 болельщиков, чтобы выразить свой протест против участия команды в Суперлиге.

Как сообщалось, 12 известнейших европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах своих национальных сборных.