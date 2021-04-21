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Сборные Бразилии и Германии по футболу попали в одну группу на ОИ в Токио

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу стала одним из соперников действующего чемпиона Олимпиады команды Бразилии на групповом этапе Игр-2020 в Токио.

Жеребьевка турнира прошла в Цюрихе в среду.

Бразилия и Германия составили группу D, куда также вошли Кот-д'Ивуар и Саудовская Аравия.

Составы остальных групп: Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция; группа B: Новая Зеландия, Республика Корея, Гондурас, Румыния; группа C: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.

Олимпийский футбольный турнир в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа. В турнире традиционно играют игроки не старше 24 лет, но при этом допускается внести в заявку до трех футболистов и более старшего возраста.

футбол ОИ-2020

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