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"Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги

"Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Испанский "Атлетико" и итальянский "Интер" объявили о решении покинуть состав европейской футбольной Суперлиги.

"Совет директоров "Атлетико", собравшись в среду утром, решил официально проинформировать Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении окончательно не оформлять свое участие в проекте", - говорится в заявлении испанского клуба.

"ФК "Интер" подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги", - говорится, в свою очередь, в заявлении "Интера".

Ранее о своем выходе из Суперлиги объявили все шесть ранее включенных в ее состав английских клубов. После этого Суперлига заявила о том, что приостанавливает проект, однако она анонсировала новые - в свете сложившейся ситуации - ее варианты.

Как сообщалось в понедельник, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

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