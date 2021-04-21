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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51

Баскетболист ЦСКА Джеймс продолжит карьеру в НБА

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс покидает команду.

"Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации", - отмечается в тексте сообщения.

30-летний Джеймс перешел в ЦСКА из "Милана" в 2019 году. Также он выступал в испанской "Басконии", греческом "Панатинаикосе", ряде других европейских командах, а также в клубах НБА "Финикс Санз" и "Нью-Орлеан Пеликанс".

баскетбол БК ЦСКА НБА

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