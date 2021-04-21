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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51

Российский арбитр Карасев вошел в список арбитров Евро-2020

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский рефери Сергей Карасев вошел в список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы по футболу-2020, сообщается на сайте УЕФА.

Помогать ему в составе бригады будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

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В общей сложности назначения на Евро-2020 получили 18 бригад арбитров, которые будут работать на 51 матче турнира.

Евро-2020 пройдет в 2021 году с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и с Данией - в Копенгагене.

футбол Евро-2020

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