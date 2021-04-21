Футболисты "Локомотива" разгромили ЦСКА и вышли в финал Кубка России

За трофей "Локомотив" поборется с клубом ФНЛ "Крылья Советов"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" нанес крупное поражение столичному ЦСКА в домашнем матче 1/2 финала розыгрыша Кубка России.

Результат встречи – 3:0 в пользу "Локомотива". На 16-й минуте в его составе отличился Франсуа Камано. Укрепить преимущество в счете команде помог автогол футболиста ЦСКА Ивана Облякова на 53-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время в составе хозяев гол провел Гжегож Крыховяк.

В финале "Локомотив" сыграет с представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион в российском футболе) самарским клубом "Крылья Советов", который ранее выиграл у грозненского "Ахмата" в серии пенальти.

Решающий матч запланирован на 12 мая в Нижнем Новгороде, игра должна пройти на одноименном стадионе.

"Локомотив" – самый титулованный участник Кубка России, трофей он выигрывал восемь раз. Семь раз обладателем Кубка становился ЦСКА, четыре – "Зенит", три – "Спартак". По разу триумфаторами турнира становились "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (ныне – "Ахмат") и "Тосно". В прошлом сезоне Кубок России выиграл "Зенит".