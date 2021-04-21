Баскетболисты ЦСКА обыграли "Фенербахче" на старте четвертьфинальной серии Евролиги

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил турецкий Фенербахче" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги.

Поединок, состоявшийся в Москве в среду, завершился со счетом 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10). Самым результативным игроком матча стал французский защитник "Фенербахче" Нандо де Коло, набравший 27 очков. До выступления за турецкий клуб де Коло играл за ЦСКА.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу российского клуба. Следующая встреча команд пройдет 23 апреля и тоже в Москве.

Если ЦСКА выиграет серию, то в полуфинале его ждет противостояние с победителем пары "Анадолу Эфес" (Турция) - "Реал" (Испания).

ЦСКА играет без лучшего бомбардира Евролиги Майка Джеймса. Ранее пресс-служба команды сообщила, что американский разыгрывающий продолжит карьеру в НБА. Кроме этого, от травмы продолжает восстанавливаться другой лидер ЦСКА, форвард сборной России Джоэл Боломбой.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.