"Зенит" победил "Барселону" на старте серии плей-офф Евролиги

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) на выезде обыграли соперников из испанской "Барселоны" в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Встреча завершилась поражением "Барселоны" со счетом 74:76 (21:21, 13:27, 20:13, 20:15) в пользу "Зенита". Наиболее результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник "Зенита" Кевин Пангос, в его активе 19 очков.

Счет в серии до трех побед - 1-0.

Победитель этого четвертьфинала в 1/2 финала встретится с лучшей команды пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 1:-0.

"Зенит" выступает в Евролиге второй год подряд. В прошлом сезоне клуб попал в турнир, получив wildcard, и занял в регулярном чемпионате, который был завершен досрочно из-за коронавируса, последнее, 18-е место.

В текущем сезоне "Зенит" занял 8-е место в регулярном чемпионате. "Барселона" стала победителем регулярного чемпионата.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА, который выиграл турнир в 2019 году. В 2020 году победитель не был определен из-за досрочного завершения турнира.