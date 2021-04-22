Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в матче третьего круга турнира серии ATP 500, который проходит в Барселоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу Рублева.
Рублев занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рамос-Виньолас находится на 46-й позиции.
В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером (19) и испанцем Роберто Баутиста-Агутом (11).
Ранее из турнира выбыли россияне Карен Хачанов (23) и Андрей Кузнецов (480).