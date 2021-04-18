Россиянин Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Монте-Карло

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале турнира серии Masters ATP, который проходит в Монте-Карло.

Результат матча – 6:3, 6:3 в пользу Циципаса. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Циципас занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев является восьмой ракеткой мира.

Счет по победам в очном противостоянии стал 4-3 в пользу греческого теннисиста.

Рублев впервые в своей карьере вышел в финал турнира серии Masters ATP. Ранее его лучшим достижением в этой серии являлся выход в 1/4 финала турнира Cincinnati Masters (США) в 2019 году.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Монте-Карло составляет почти 2,5 млн евро, победитель получит более 250 тыс. евро.