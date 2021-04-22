Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Стамбуле (Турция).

Результат поединка - 6:4, 6:3 в пользу Кудерметовой, которая теперь в 1/4 финала встретится с победительницей матча между румынкой Аной Богдан и чешкой Барборой Крейчиковой.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 29 место. 11 апреля она выиграла турнир WTA-500 в Чарльстоне (США) и стала первой ракеткой России.

Соревнования в Стамбуле относятся к категории WTA-250 с призовым фондом более $235 тыс. Победитель получит свыше $29 тыс. и 280 очков в зачет рейтинга WTA.