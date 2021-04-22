ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) обыграл омский "Авангард" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи. Игра завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). За ЦСКА забили Константин Окулов (19-я минута) и Максим Шалунов (49). В составе "Авангарда" отличился Рид Буше (13).

Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу ЦСКА.

Очередная игра серии пройдет 24 апреля в Балашихе.

ЦСКА является действующим обладателем трофея. "Авангард" никогда не выигрывал Кубок Гагарина.

Обе команды уже играли в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги - в сезоне-2018/2019, где победил ЦСКА.

Кубок Гагарина-2020 не состоялся из-за пандемии.