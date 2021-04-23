К 100-летию футбольного клуба "Спартак" выпустят документальный сериал

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Документальный сериал о московском футбольном клубе "Спартак" готовится к 100-летнему юбилею ФК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онлайн-платформы "КиноПоиск HD", которая выпустит сериал.

"Сериал будет посвящен золотой эпохе "Спартака" — периоду 1990-х и покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съемки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы. Принять участие в его создании сможет каждый болельщик", - говорится в сообщении.

"Сериал расскажет о главных героях, достижениях и соперниках "Спартака" золотой эпохи, когда команда девять раз становилась чемпионом России по футболу, трижды выигрывала Кубок России и несколько раз доходила до полуфиналов престижных европейских турниров", - подчеркнули авторы проекта.

Как отметил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, клуб "готов всячески помогать в создании сериала, предоставлять консультации и архивные материалы".

"В истории российского футбола еще не было такого интересного масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя. Логично, что главным героем сериала станет именно "Спартак" — исторически самый успешный, популярный и обсуждаемый клуб страны. К тому же в 90-е красно-белым вообще не было равных в России", - отметил Фетисов.

"Сериал однозначно станет важной частью празднования нашего столетнего юбилея", - сказал Фетисов.

Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством автора идеи сериала, журналиста Александра Горбачева.

"Мы решили посмотреть на эпоху девяностых через футбол - потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени. Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой - все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского "Спартака", который безраздельно доминировал в чемпионате России и регулярно потряхивал Европу", - сказал он.

"История "Спартака" 1990-х - это история самой успешной команды в самом популярном виде спорта в самую яркую эпоху в жизни современной России. И пока никто не рассказывал ее современным киноязыком, - выразил мнение он.

Фильм будет основан, в том числе, на фото- и видеоматериалах, которые предоставят болельщики.

"Спартак" является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России.