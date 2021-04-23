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Рублев выбыл из теннисного турнира в Барселоне

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче 1/4 финала турнира серии ATP 500, который проходит в испанской Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Синнера.

Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмую строчку, Синнер - 19-й.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (20) и греком Стефаносом Циципасом (5).

Турнир в Барселоне входит в серию ATP 500, объединяющую 13 турниров, победители которых получают 500 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира в Барселоне составляет около 2,75 млн евро.

теннис

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