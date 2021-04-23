Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37

Ягудин откроет Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея в Нижнем Новгороде

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - III Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея стартует 26 апреля в Нижнем Новгороде.

"На протяжении трех игровых дней 29 команд из 23 регионов страны, от Сахалина до Ленинградской области, будут бороться за главный трофей фестиваля", - говорится в сообщении организаторов проекта.

"Церемония открытия мероприятия пройдет 26 апреля на спортивной базе "Море спорта" - участников ждет масштабное театрализованное представление, в котором примет участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин", - сообщили организаторы.

Сам Ягудин отметил социальную значимость фестиваля.

"Благодаря таким акциям, у многих детей с инвалидностью появляется реальная возможность заниматься хоккеем в своем родном городе. Некоторые из "новичков", например, липецкая команда по специальному хоккею и команда незрячих хоккеистов из Ижевска, уже примут участие во Всероссийском фестивале", - сказал именитый спортсмен.

Отмечается, что поприветствовать и поддержать участников Фестиваля приедут другие известные спортсмены и паралимпийцы.

хоккей

Новости по теме

Новости

Райана Гиггза отстранили от Евро-2020 после обвинений в нападении на женщин

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

МОК разрешил РФ использовать музыку Чайковского вместо гимна на чемпионатах мира

"Барселона" осудила давление и запугивание в ситуации с Суперлигой

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда"

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак

Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак

Бильбао не примет матчи чемпионата Европы по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код