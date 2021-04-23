Ягудин откроет Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея в Нижнем Новгороде

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - III Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея стартует 26 апреля в Нижнем Новгороде.

"На протяжении трех игровых дней 29 команд из 23 регионов страны, от Сахалина до Ленинградской области, будут бороться за главный трофей фестиваля", - говорится в сообщении организаторов проекта.

"Церемония открытия мероприятия пройдет 26 апреля на спортивной базе "Море спорта" - участников ждет масштабное театрализованное представление, в котором примет участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин", - сообщили организаторы.

Сам Ягудин отметил социальную значимость фестиваля.

"Благодаря таким акциям, у многих детей с инвалидностью появляется реальная возможность заниматься хоккеем в своем родном городе. Некоторые из "новичков", например, липецкая команда по специальному хоккею и команда незрячих хоккеистов из Ижевска, уже примут участие во Всероссийском фестивале", - сказал именитый спортсмен.

Отмечается, что поприветствовать и поддержать участников Фестиваля приедут другие известные спортсмены и паралимпийцы.