"Зенит" в овертайме проиграл "Барселоне" в матче 1/4 финала Евролиги

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" на выезде уступили соперникам из испанской "Барселоны" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 81:78 ОТ (13:16, 25:13, 10:19, 18:18, 15:12). Победитель был выявлен в дополнительной пятиминутке.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Следующий поединок пройдет 28 апреля в Петербурге.

Победитель этого четвертьфинала в 1/2 финала встретится с лучшей командой пары "Олимпия Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия), где итальянский клуб лидирует в серии со счетом 2:0.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА.