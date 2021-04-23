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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37

ЦСКА вновь обыграл "Фенербахче" в четвертьфинальной серии Евролиги

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу победил турецкий Фенербахче" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги.

Поединок, состоявшийся в Москве на арене "Мегаспорт", завершился со счетом 78:67 (23:25, 27:17, 10:13, 18:12).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА.

Следующая встреча команд пройдет 28 апреля в Стамбуле.

Если ЦСКА выиграет серию, то в полуфинале его ждет противостояние с победителем пары "Анадолу Эфес" (Турция) - "Реал" (Испания). Здесь пока выигрывает "Анадолу" (2-0).

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Баскетбол ЦСКА Фенербахче

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