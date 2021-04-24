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"Зенит" забил "Ротору" шесть безответных мячей в матче РПЛ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" нанесли крупное поражение волгоградскому "Ротору" в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Субботний поединок в Петербурге завершился со счетом 6:0. Голы забили: Соломон Кверквелия (45+2 минута, автогол), Малком (56), Андрей Мостовой (65), Артем Дзюба (75), Александр Ерохин (77) и Алексей Сутормин (87).

"Зенит" упрочил лидерство в чемпионате, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя московского "Локомотива" после 26-ти туров 49 баллов. Команды встретятся в Петербурге в 28-м туре 2 мая.

"Ротор" проиграл шестой раз подряд и в турнирной таблице находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место с 18 очками.

футбол РПЛ Зенит Ротор

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