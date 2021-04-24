"Урал" и "Ахмат" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) и "Урал" (Екатеринбург) сыграли вничью в матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
Субботний поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 1:1. На 11-й минуте гол забил полузащитник грозненцев Лечи Садулаев. На 58-й минуте польский хавбек хозяев Рафал Августиняк спас свою команду от поражения.
"Урал" занимает 12-е место и имеет 31 очко в турнирной таблице.
"Ахмат" находится на 10-й позиции, набрав 36 баллов.