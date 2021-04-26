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Форварда ХК "Сахалин" Климчука дисквалифицировали на два года за допинг

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Азиатской хоккейной лиги "Сахалин" Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Федерация хоккея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Михаила Климчука на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена)", - говорится в сообщении.

Срок наказания Климчука начинается с 21 мая 2020 года.

Кроме этого, Федерация тяжелой атлетики России за аналогичное нарушение дисквалификацией на два года наказала тяжелоатлетку Марию Виноградову, начиная с 21 мая 2020 года.

Михаил Климчук РУСАДА

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