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Арбитр Кукуян назначен на матч РПЛ "Спартак" – ЦСКА

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Центральный матч 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА будет судить Павел Кукуян.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, резервный судья – Владимир Москалев. За работу на системе VAR будет отвечать Сергей Карасев и его ассистент Игорь Демешко.

Матч "Спартак" – ЦСКА пройдет 25 апреля и стартует в 16:30 мск.

В настоящее время "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. ЦСКА - на пятом месте, 46. Лидирует действующий чемпион России "Зенит" (55), на втором месте находится "Локомотив" (49).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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