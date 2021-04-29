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Матч 29-го тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо" пройдет в Химках

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -"Арена Химки" примет матч 29-го тура Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Локомотив" и "Динамо", сообщает пресс-служба РПЛ

СпортФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном полеЧитать подробнее

"Встреча 29-го тура Тинькофф РПЛ "Локомотив" - "Динамо" состоится 8 мая на "Арене Химки". Начало матча в 16:30", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КДК РФС применил к "Локомотиву" санкцию в виде проведения домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле. Соответствующее решение было принято в связи с необеспечением безопасности на стадионе, поставившим под угрозу безопасность официальных лиц матча "Локомотив" - "Спартак" в 25-м туре РПЛ.

Игра "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля в Черкизове и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. После матча "Спартак" распространил видеозапись, на которой начальник "Локомотива" Сухина выходит из судейской комнаты, появление в которой запрещено регламентом.

Позднее появилась другая видеозапись, на которой видно, что в судейскую комнату заходил и начальник "Спартака" Василий Козловцев.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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