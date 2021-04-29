Дюков призвал тренеров поддерживать судей, а не критиковать их

"А то зачастую они не могут объяснить, в какой футбол их команды играют", - посетовал глава РФС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тренеры российских футбольных клубов излишне много внимания уделяют работе судей, считает глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Я бы призвал наших футбольных специалистов, в том числе и тренеров, по возможности поддерживать судей – это важно. Если говорить о тренерах, они эту поддержку находят, но судьи также нуждаются в ней", - сказал Дюков на пресс-конференции в четверг.

"Я бы призывал тренеров больше говорить о футболе, а то зачастую они не могут объяснить, в какой футбол их команды играют и что происходит на поле. А что касается комментариев судейства, здесь они первые", - посетовал президент РФС.

"Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь по телевизору, кажется, что просто принимать решения. Если мы говорим о футболе, нужно понимать, что каждый эпизод индивидуален, уникален по-своему. Поэтому очень часто мнения опытных судей и даже ФИФА разнятся. Судьи – это люди, они могут ошибаться", - отметил он.

Ранее главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал судей "обслуживающим персоналом". По мнению Дюкова, Слуцкий "перегибает палку".