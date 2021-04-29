В КХЛ сочли нецелесообразным менять экипировку после смерти молодого игрока

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В российском хоккее не задумываются об изменении экипировки молодых игроков после смерти на льду капитана петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова, заявил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

"Защита хоккеиста соответствовала регламенту, все понимают, что это (травма, приведшая к смерти - ИФ) один случай на миллиард. Даже улучшив экипировку, есть вероятность получить травму или даже летальный исход. Есть международные правила по защите молодых игроков. Пока никто с инициативой (усиления защиты) не выходил и не думал об этом. Это нецелесообразно", - сказал Гуськов на пресс-конференции в четверг.

"Сейчас защита игроков на самом высоком уровне, с каждым месяцем появляются улучшения, а шайба настолько мала, что может прилететь куда угодно. Можно одеть хоккеиста как рыцаря, но тогда он потеряет скорость и маневренность, зритель это не оценит", - добавил он.

В середине марта сообщалось, что защитник команды Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Файзутдинов скончался в больнице Ярославля.

Спортсмен, которому было 19 лет, получил травму 12 марта в матче плей-офф МХЛ против ярославской команды "Локо". Встреча проходила в Ярославле. В одном из эпизодов шайба попала в голову спортсмену, после чего он упал на лед.

Отец хоккеиста в соцсетях написал, что шайба угодила в сонную артерию. Файзутдинова госпитализировали, он находился в коме.

Сезон МХЛ завершился 23 апреля, когда закончилась финальная серия кубка Харламова. В ней московское "Динамо" победило ярославский "Локо".