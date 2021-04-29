Хоккеисты "Авангарда" признаны лучшими игроками финала Кубка Гагарина

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига признала игроков "Авангарда" MVP финальной серии Кубка Гагарина, сообщается на сайте КХЛ в четверг.

Чех Шимон Грубец стал лучшим вратарем. По его воротам было нанесено 179 бросков, из которых он отразил 94,97%.

Среди защитников лига выделила Дамира Шарипзянова, чья шайба в пятом матче серии стала победной.

Лучшим нападающим был признан американец Рид Буше, набравший по системе "гол + пас" 4 (3+1) очка в шести матчах и ставший лидером среди снайперов.

Среди новичков победил форвард Клим Костин, набравший 2 (1+1) очка.

Накануне омский "Авангард" впервые в своей истории стал победителем финальной серии плей-офф КХЛ, выиграв ее у московского ЦСКА.