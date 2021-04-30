Илья Ковальчук покидает "Авангард" и намерен вернуться в НХЛ

Илья Ковальчук Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в пятницу.

"Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ", - рассказал генеральный менеджер Алексей Волков.

"Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для "Авангарда", вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина. Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов - армия болельщиков "Авангарда". Наш клуб оставляет двери открытыми - уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук", - добавил он

Ковальчук провел в этом сезоне 40 матчей за "Авангард", в которых набрал 26 (9+17) очков.

38-летний хоккеист перешел в "Авангард" в декабре 2020 года. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон". Также в НХЛ он играл за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Атланту". Всего в НХЛ он провел 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.

Ковальчук - воспитанник московского "Спартака", также в России он играл за "Ак Барс", "Химик" и СКА.