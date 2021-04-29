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Улицу в Омске назовут в честь победы "Авангарда" в кубке Гагарина

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Одна из улиц в Омске будет названа в честь хоккейного клуба "Авангард", победившего в серии плей-офф континентальной хоккейной лиги, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков ночью в инстаграме.

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"Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! (...) Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!", - написал Бурков.

Он также отметил, что омичи ждали победу в кубке Гагарина с 2004 года. Завоеванный трофей скоро привезут в Омск.

Накануне "Авангард" одержал победу в шестом матче финала плей-офф над столичным "ЦСКА" со счетом 1:0, завершив серию с общим счетом 4:2, став седьмым обладателем кубка Гагарина в КХЛ.

Хоккей Омск Авангард Александр Бурков

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