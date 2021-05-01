"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Ротор" выиграл у "Ахмата"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:0 нанесли поражение московскому "Динамо" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 15-й минуте ворота "Динамо" поразил Джордже Деспотович, на 80-й – Ин Бом Хван.

"Рубин" доигрывал матч в меньшинстве: на 54-й минуте красную карточку получил Иван Самошников.

Казанский клуб набрал 49 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Динамо" – на седьмом месте, 46 баллов.

В параллельно шедшем матче "Ротор" на своем поле в Волгограде со счетом 1:0 взял верх над грозненским "Ахматом". Автор гола – Александр Щеткин (23 минута).

"Ротор" набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Ахмат" – на 11-м месте, 36 очков.