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Валттери Боттас выиграл квалификацию на этапе "Формулы-1" в Португалии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в субботних квалификационных заездах Гран-при Португалии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Боттас проехал самый быстрый круг за 1 минуту 18,348 секунд. Его напарник британец Льюис Хэмилтон стал вторым, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull - третьим.

Россиянин Никита Мазепин из Haas занял последнее, 20-е место. Его напарник Мик Шумахер стал 19-м. Мазепин третий раз подряд будет стартовать в гонке с последнего места.

Соревнования проходят на автодроме "Алгарве" в Портимане. Гонка стартует в 17:00 в воскресенье.

Валттери Боттас Формула 1

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