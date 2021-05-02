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ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Трямкиным на два года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Автомобилист" (Екатеринбург) подписал новый контракт с защитником Никитой Трямкиным, сообщает в воскресенье пресс-служба команды.

Отмечается, что 26-летний хоккеист остается в родном клубе до 30 апреля 2023 года.

Трямкин является воспитанником "Автомобилиста", он выступает за команду с 2011 года. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 хоккеист выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс".

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за "Автомобилист" 65 матчей, набрав 17 очков (4+3) по системе "гол+пас".

В 2018 году Трямкин был признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги.

хоккей Автомобилист Никита Трямкин

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