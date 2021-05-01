Хоккеист "Авангарда" Толчинский вызван в сборную для подготовки к ЧМ в Риге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды форварда омского "Авангарда" Сергея Толчинского.

"Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании", - говорится в твиттере Федерации хоккея России, опубликованном в субботу.

26-летний Толчинский ранее никогда не выступал за основную команду.

Кроме этого сообщается, что защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов пропустит из-за травмы месяц.

Сборная находится в швейцарском Билле, где проходит второй подготовительный сбор к чемпионату мира в Риге, который пройдет с 21 мая по 6 июня.

Первый матч сборная России сыграет против Чехии, встреча запланирована на день открытия турнира.