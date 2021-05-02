Федерация бокса России озвучила планы сборной на ОИ в Токио

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Федерация бокса России рассчитывает, что отечественные боксеры на летней Олимпиаде в Токио станут обладателями трех наград высшего достоинства, заявляет генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

"Мы хотим завоевать три золотые медали по мужчинам и женщинам вместе. Но все будем обсуждать после европейской квалификации, которая состоится или нет – пока вопрос", - сказал Щекутьев журналистам в Серпухове, где в воскресенье завершается программа чемпионата России по боксу среди молодежи. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России на молодежный ЧЕ.

Соревнования боксеров на летней Олимпиаде в Токио с 25 июля по 9 августа, здесь будет разыграно 13 комплектов наград – 8 у мужчин и 5 у женщин.