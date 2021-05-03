Поветкин и Лебедев высоко оценили уровень чемпионата России по боксу среди молодежи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди молодежи в возрастной категории от 19 до 22 лет.

Победителями чемпионата стали:

Аминтаза Бекишев, Дагестан, СКФО (весовая категория до 49 кг), Дмитрий Двали, Московская область, ЦФО (до 52 кг), Алексей Киселев, Челябинская область, УФО (до 56 кг), Константин Опольский, Московская область, ЦФО (до 60 кг), Магомед Шамсаев, Чеченская республика, СКФО (до 64 кг), Иван Ступин, Хабаровский край, ДФО (до 69 кг), Эдгард Цамбов, Санкт-Петербург (до 75 кг), Савелий Садома, Хабаровский край, ДФО (до 81 кг), Рамазан Ханапиев, Дагестан, СКФО (до 91 кг), Рамазан Карнукаев, Москва (свыше 91 кг).

Турнир был отборочным на молодежное первенство Европы.

Чемпионат в Серпухове проходил с 26 апреля, в турнире приняли участие свыше 200 сильнейших боксеров России из 53 регионов страны.

Российский боксер Александр Поветкин, присутствовавший на чемпионате России в Серпухове, высоко оценил уровень турнира.

"Чемпионат прошел на высоком и классном уровне, мы увидели поединки хороших боксеров. Я считаю, что ребята в будущем окажут достойное сопротивление нашим ведущим боксерам на чемпионатах России. Уверен, что мы еще увидим классные бои в исполнении боксеров, которые выступали в Серпухове", - приводит Федерация бокса России слова олимпийского чемпиона-2004, бывшего обладателя временного пояса WBC и экс-регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе Поветкина.

С Поветкиным солидарен бывший обладатель поясов WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев, также находившийся на турнире.

"Чемпионат получился крутым, все прошло на высоте, начиная от организации и заканчивая призами. Сегодня спортсмены реально могут рассчитывать на серьезную поддержку. Да, деньги это не самое главное, но в наши дни финансовое положение играет важную роль", - сказал Лебедев.

"Сегодня боксеров поддерживают лучше, чем в наше время. Я выступал в 90-е и дрался за ковры. У меня до сих пор на память лежат три ковра. Также я дрался за видеомагнитофоны, и у меня их тоже три. Сегодня ребята мотивированы, и на турнире среди молодежи 19-22 лет собралась очень достойная компания. Думаю, кто-то из них в будущем будет представлять нашу страну на Олимпийских играх", - отметил он.

Призовой фонд чемпионата составил 17,5 млн рублей. Обладатели золота получили по 350 тысяч рублей и новому автомобилю, серебра - по 250 тысяч, бронзы - по 125 тысяч.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил высокий соревновательный уровень молодежного чемпионата России.

"Все проходит на высоком уровне. Турнир показал, что на таком возрасте конкуренция ребят ничуть не уступает взрослым. Ребята все хотят получить главный приз, завоевать звание чемпиона России и, конечно же, войти в состав нашей сборной, чтобы поехать на первенство Европы", - сказал Щекутьев журналистам в воскресенье.

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдтинов высоко оценил потенциал сборной России на предстоящем молодежном ЧЕ.

"В команде 19-22 лет много хороших и перспективных ребят. Думаю, будем стараться завоевать первое командное место на первенстве Европы. У нас будет хорошая команда, и думаю, мы должны завоевать четыре золотых медали. А взрослая команда должна завоевать максимальное количество олимпийских лицензий. Сделаем все, чтобы к этим ответственным турнирам была организована подготовка на самом высоком уровне", - сказал он.

Чемпионат Европы по боксу среди молодежи пройдет в Италии с 15 по 25 июня.