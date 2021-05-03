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Кудерметова проиграла Квитовой и не вышла в четвертьфинал турнира WTA

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла чешке Петре Квитовой в матче третьего круга турнира Mutua Madrid Open.

Результат встречи - 6:3, 4:6, 6:4.

Кудерметова занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Квитова - 12-я.

Единственной россиянкой, продолжающей участие в турнире, является Анастасия Павлюченкова (41), которая 4 мая сыграет против Дженнифер Брэди (США, 14).

Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.

теннис Вероника Кудерметова

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