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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29

Россиянка Тансыккужина вновь стала чемпионкой мира по шашкам

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Тамара Тансыккужина завоевала титул чемпионки мира по стоклеточным шашкам, обыграв в матче за титул Наталию Садовскую из Польшу. Финальный матч проходил в Варшаве.

После девяти раундов счет в матче был равным 54^54. В итоге судьбу титула решали партии с укороченным временем. В партии блиц Тансыккужина оказалась сильнее соперницы.

Благодаря этой победе россиянка стала семикратной чемпионкой мира по шашкам.

Финальный матч в Варшаве запомнился инцидентом с российским флагом: прямо по ходу игры со стола был убран российский флаг. Это было сделано по решению бывшего министра спорта Польши, президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки.

Сделано это было в связи с двухлетним запретом ВАДА на использование российского национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах.

шашки ВАДА Польша

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