Хачанов проиграл в первом круге турнира в Мадриде
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от японца Кеи Нисикори в матче первого круга теннисного турнира серии Masters в Мадриде.
Результат матча - 6:7 (6:8), 6:2, 6:2 в пользу японца. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.
В настоящее время Хачанов занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Нисикори занимает 43-ю строчку.
Призовой фонд турнира составляет свыше 2,6 млн евро.