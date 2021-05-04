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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26

Хачанов проиграл в первом круге турнира в Мадриде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от японца Кеи Нисикори в матче первого круга теннисного турнира серии Masters в Мадриде.

Результат матча - 6:7 (6:8), 6:2, 6:2 в пользу японца. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.

В настоящее время Хачанов занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Нисикори занимает 43-ю строчку.

Призовой фонд турнира составляет свыше 2,6 млн евро.

теннис

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