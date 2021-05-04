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Российская теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение американке Дженнифер Брэди в матче третьего круга теннисного турнира категории Masters в Мадриде.

Результат встречи – 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу Павлюченковой. Продолжительность игры составила 2 часа 47 минут.

В настоящее время Павлюченкова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Брэди – 14-е.

Призовой фонд турнира WTA в Мадриде составляет свыше 2,5 млн евро.

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