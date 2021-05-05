РФС счел неуважительным отношение к болельщикам "Локомотива" в Петербурге

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Неуважительное поведение организаторов матча 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" в отношении болельщиков из Москвы недопустимо, считают в Российском футбольном союзе (РФС).

"Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча "Зенит" - "Локомотив" в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-лига. Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК "Локомотив". Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК "Зенит" и МВД", - сообщает пресс-служба РФС.

В союзе отметили: "Наша общая задача - создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион".

Ранее "Локомотив" выступил с заявлением, в котором назвал чрезмерными ограничительные меры в отношении московских болельщиков, прибывших в Санкт-Петербург на матч, который состоялся 2 мая (6:1). Победа в матче позволила "Зениту" стать недосягаемым для соперников и завоевать чемпионский титул.

"Локомотив" в своем заявлении после игры сообщил, что болельщикам "красно-зеленых" было выделено 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%), болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали в секторы "Локомотива".

"Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности ФК "Зенит" не предусмотрела достаточного количества резервных мест", - отмечается в заявление "Локомотива".

Москвичи отмечают, что в середине второго тайма болельщиков "Локомотива" не выпускали в подтрибунное помещение - "выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой".

"По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", - сообщил "Локомотив".

Позднее полиция Санкт-Петербурга не нашла нарушений законодательства в действиях своих сотрудников. "Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в понедельник.