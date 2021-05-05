Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Мадриде

До данной стадии турнира дошел также Аслан Карацев

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Теннисисты из России Даниил Медведев и Аслан Карацев завоевали путевки в третий круг проходящего в Мадриде турнира категории Masters.

Во втором раунде Медведев одержал победу в матче с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной - 6:4, 4:6, 2:6. Карацев нанес поражение девятой ракетке мира, аргентинцу Диего Шварцману - 2:6, 6:4, 6:1.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с чилийцем Кристьяном Гари. Следующим соперником Карацева станет Александр Бублик из Казахстана.

Ранее в третий круг вышел россиянин Андрей Рублев.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третью строчку. Рублев является седьмой ракеткой мира.

Призовой фонд турнира составляет свыше 2,6 млн евро.